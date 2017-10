Africký mor ošípaných už ohrozuje Slovensko zo všetkých strán

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 27. októbra (TASR) – Územie Slovenska sa stále darí uchrániť pred africkým morom ošípaných. V Nitre to v piatok potvrdila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Ako pripomenula, prvé prípady moru sa objavili už v roku 2014, predovšetkým v Poľsku, v pobaltských krajinách a na Ukrajine.V auguste tohto roku už bola nákaza zaznamenaná aj v Českej republike.skonštatovala Matečná.Ako pripomenul ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš, africký mor ošípaných je veľmi závažný problém. Na túto vysoko infekčnú chorobu v súčasnosti neexistuje liek a pri nakazených zvieratách je takmer 100-% úmrtnosť. Najbližšie k Slovensku sa mor vyskytol v Čechách v Zlínskom kraji, iba niekoľko desiatok kilometrov od slovenských hraníc. Podľa slov ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej správy ČR Zbyňka Semeráda sa tu však pomocou mimoriadnych opatrení podarilo nákazu izolovať v jej ohnisku s rozlohou niekoľkých štvorcových kilometrov.Podľa Bíreša Slovensko už prijalo rázne biologické opatrenia, ktoré by mali riziko rozšírenia nákazy na Slovensku zminimalizovať. V tejto súvislosti vyzval predovšetkým poľovníkov, farmárov a chovateľov ošípaných na prijatie mimoriadne prísnych opatrení.pripomenul Bíreš.Chovatelia ošípaných by podľa odporúčaní ŠVPS SR mali hermeticky uzavrieť svoje chovy a dbať na prísnu dezinfekciu priestorov, techniky i áut. Veľké riziko šírenia nákazy predstavujú aj ľudia, pre ktorých vírus nie je nebezpečný, môžu ho však prenášať na odeve alebo v potravinách, ktoré si prinesú z domu.pripomenul Bíreš.Podľa Matečnej sa v súčasnosti, aj v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou, realizujú viaceré ochranné opatrenia.dodala Matečná.