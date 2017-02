Africký šampión Tambe sa v stredu zapojí do prípravy Spartaka Trnava

Na snímke vľavo hráč Trnavy Robert Tambe. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 7. februára (TASR) - Kamerunský futbalista Robert Tambe by sa po návrate z Afrického pohára národov mal už v stredu zapojiť do tréningového procesu v jeho materskom klube FC Spartak Trnava.Tambe si počas uplynulých troch týždňov plnil reprezentačné povinnosti na africkom šampionáte v Gabone, kde to Kamerun dotiahol až k zisku trofeje po finálovom triumfe 2:1 nad Egyptom. Čoskoro 23-ročný útočník nastúpil na turnaji v piatich zápasoch a hoci nestrelil gól, patril medzi opory "neskrotných levov".Podľa oficiálnej internetovej stránky trnavského klubu sa stopér Patrik Banovič podrobil operácii zlomeného jabĺčka. Hráč bol tesne pred podpisom zmluvy so Spartakom, lenže v sobotňajšom prípravnom zápase so Senicou sa vážne zranil a napokon musel pod skalpel.Podľa najnovších prognóz ho čaká minimálne šesťmesačná maródka.uvádza web spartak.sk.