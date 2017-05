Agüero zostane v Manchestri City, Mubarak: Patrí k najlepším na svete

Futbalista Manchesteru City Sergio Agüero. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Sergio Agüero zostane aj naďalej hráčom Manchestru City. Potvrdil to predseda anglického klubu Khaldoon Al Mubarak.Agüerova budúcnosť bola otázna po tom, čo v januári prišiel do mužstva brazílsky útočník Gabriel Jesus a vytlačil ho zo základnej zostavy. Hovorilo sa navyše o príchode Alexisa Sancheza z Arsenalu.uviedol Al Mubarak pre webovú stránku tímu, keď sa ho spýtali, či bude Agüero pokračovať v drese "citizens".Dvadsaťosemročný útočník strelil v tejto sezóne za Manchester City 33 gólov, celkovo ich má na svojom konte 169. Zmluvu má do roku 2020 a už predtým vyhlásil, že ju chce dodržať.dodal Al Mubarak.