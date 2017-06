Agassi bude s Djokovičom vo Wimbledone až do konca

Bývalý americký tenista Andre Agassi, súčasný tréner Srba Novaka Djokoviča. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. júna (TASR) - Andre Agassi pomôže trápiacemu sa srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi aj počas blížiaceho sa grandslamového turnaja vo Wimbledone. A bude s ním dovtedy, kým nevypadne.Bývalý hviezdny americký tenista pracuje pre Djokoviča ako tréner na čiastočný úväzok bez nároku na odmenu.povedal Srb podľa agentúry DPA na prahu turnaja v Eastbourne, ktorý je záverečným podujatím pred Wimbledonom.Agassi začal s Djokovičom spolupracovať po tom, ako sa Srb rozlúčil s ďalšou tenisovou legendou Borisom Beckerom a na jar uzavrel aj kapitolu so slovenským koučom Mariánom Vajdom. Prvým spoločným turnajom Djokoviča a Agassiho bol antukový grandslamový turnaj Roland Garros, ale v Paríži nezostal Agassi s Djokovičom do konca, pretože sa musel vrátiť domov do USA.dodal Djokovič.Djokovič si na trávnatom turnaji v období medzi Roland Garros a Wimbledonom zahrá prvýkrát od roku 2010. Na parížskej antuke vypadol prekvapujúco vo štvrťfinále dvojhry, keď prehral v troch setoch so šestkou "pavúka" Rakúšanom Dominicom Thiemom.