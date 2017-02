Agáta, obleč sa do kabáta, očakávame prehánky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Meteorologické výstrahy na 5.2.2017 - Nedeľa Foto: shmu.sk Meteorologické výstrahy na 5.2.2017 - Nedeľa Foto: shmu.sk

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku premenlivá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné teploty 4 až 7 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 1 až -4 a najvyššie denné teploty 2 až 6 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, prehánky, najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné teploty 2 až 6 stupňov Celzia.



Počasie na horách:

vo výške 1000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -2 stupne Celzia a najvyššia denná teplota -1 stupeň Celzia.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -4 stupne Celzia a najvyššia denná teplota -1 stupeň Celzia.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -6 stupňov Celzia a najvyššia denná teplota -3 stupne Celzia.

Bratislava 5. februára (TASR) - Počasie u nás ovplyvňuje tlaková níž. V nedeľu bude premenlivá oblačnosť, očakávame prehánky, na horách snehové. Teploty sa budú pohybovať od 2 až do 7 stupňov Celzia.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na tento víkend výstrahu prvého stupňa takmer pre celé Slovensko pred hmlou a poľadovicou. Informuje o tom na svojej internetovej stránke.Výstraha platí od 12.00 h až do nedele (5. 2.) do 12.00 h. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia...). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňujú meteorológovia.Rovnako varujú pred hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádzajú.Slovenská správa ciest informuje o tom, že momentálne sú všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.Ozón: 11 percent pod úrovňou dlhodobého priemeru (319 DJ).