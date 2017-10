Agent FBI na dôchodku vyšetruje, kto prezradil úkryt Anny Frankovej

Židovské dievčatko Anne Franková pózuje na archívnej fotografii z roku 1941, ktorú poskytlo Múzeum Anne Frankovej v Amsterdame 11. júna 2009. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 2. októbra (TASR) - Vyslúžený agent amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Vince Pankoke (59) spolu s tímom prevažne holandských odborníkov začal vyšetrovanie, ktoré má po rokoch odhaliť, kto zradil Annu Frankovú a jej židovskú rodinu, skrývajúcu sa počas druhej svetovej vojny pred nacistami v Amsterdame.Pankoke podľa informačného servera DutchNews.nl uviedol, že chce využiť všetky odborné poznatky, ktoré boli získané v poslednom desaťročí, aby vypátral, ako sa nacistom nakoniec podarilo nájsť skrýšu v dome na ulici Prinsengracht, kde sa ukrývala Anna so svojou rodinou.uvádza sa na internetovej stránke tímu vyšetrovateľov.Pankoke pre denník Volkskrant priznal, že k vyriešeniu tejto záhady ho už pred niekoľkými rokmi inšpiroval jeden holandský policajt, a keď vlani odišiel do dôchodku, rozhodol sa, že sa o to pokúsi. Uviedol, že už má prvé nové informácie, ktoré získal cez zoznam informátorov amsterdamského gestapa z archívu vo Washingtone. Priznal, že sa spolieha na využitie metadát, ktoré získa pospájaním informácií a údajov zo starších vyšetrovaní z rôznych archívov vo svete.uviedol.Pankoke by chcel ukončiť vyšetrovanie do augusta 2019, teda do 75. výročia odhalenia skrýše Anny Frankovej a jej rodiny, zároveň však pripomína, že ak aj nenájde definitívnu odpoveď, jeho úsilieDutchNews.nl pripomenul, že existuje viacero teórií o tom, kto v auguste 1944 vyzradil skrýšu Anny Frankovej a ďalších siedmich ľudí. Podľa informácií Múzea Anny Frankovej mohla byť jej rodina nájdená náhodou, pri pátraní po podvodníkoch s potravinovými kupónmi, lebo neexistujú presvedčivé dôkazy o zrade.Anna Franková verne opísala dvojročné obdobie v tajnom úkryte pred nacistami, jej denník bol vydaný v roku 1947 a stal sa jedným z najpredávanejších textov na svete. Anna rovnako ako jej sestra Margot zomrela v koncentračnom tábore Bergen-Belsen v období február - marec 1945 na týfus.