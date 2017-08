Agenti FBI prehľadali dom exšéfa Trumpovej kampane

Paul Manafort. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. augusta (TASR) - Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) prehľadali jeden z domov Paula Manaforta - niekdajšieho šéfa volebnej kampane súčasného prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom dnes agentúra AP.Manafort spolupracoval s agentmi presne tak, ako torobil aj v minulosti, uviedol jeho hovorca Jason Maloni.FBI dlhodobo vyšetruje Manaforta za jeho obchody na Ukrajine a prácu pre jej bývalého prezidenta Viktora Janukovyča. Špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller tiež skúma úlohu Manaforta v prípade ruského zasahovania do volieb v roku 2016 a možnú konšpiráciu s Trumpovými spolupracovníkmi.Manafort popieral akékoľvek previnenia. Taktiež spolupracoval s kongresovými výbormi vyšetrujúcimi zasahovanie do volieb a senátnym výborom odovzdal príslušné dokumenty. Trumpovu kampaň viedol niekoľko mesiacov.Agentúra AP tiež dnes informovala o tom, že syn amerického prezidenta Donald Trump ml. odovzdal 250 strán záznamov senátnemu výboru pre súdnictvo, ktorý vyšetruje ruské zasahovanie do prezidentských volieb v roku 2016. Výbor tiež uviedol, že nedávno dostal od Trumpovej kampane ďalších 20.000 strán. Obsah dokumentov nie je zatiaľ známy.