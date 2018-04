Agenti FBI vykonali raziu v kanceláriách Trumpovho osobného právnika

Michael Cohen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. apríla (TASR) - Agenti FBI vykonali v pondelok súdom nariadenú raziu v kanceláriách Michaela Cohena, dlhoročného osobného právnika amerického prezidenta Donalda Trumpa, a zhabali rozličné dokumenty.Cohen je kľúčovou postavou vo viacerých súdnych prípadoch vrátane vyšetrovania ruského zasahovania do prezidentských volieb v USA či platby pornoherečke Stormy Danielsovej, ktorá tvrdí, že mala s Trumpom pomer.Podľa stanice BBC agenti zhabali v Cohenových newyorských kanceláriách dokumenty týkajúce sa "dôvernej komunikácie" medzi Cohenom a jeho klientmi. Medzi dokumentmi sú aj materiály vzťahujúce sa na platbu Danielsovej.Cohen v uplynulých mesiacoch čelí kritike za to, že tejto bývalej pornoherečke vyplatil 130.000 dolárov ako mimosúdne vyrovnanie za stiahnutie jej tvrdení o vzťahu s Trumpom. Cohen tvrdí, že platbu vykonal bez Trumpovho vedomia.Razia bola vykonaná na podnet špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý vedie vyšetrovanie údajného ruského zásahu do volieb novej hlavy štátu USA v roku 2016. Podľa Cohenovho zástupcu bola razia "neprimeraná".Trump označil pondelkový zásah za "hanbu", píše agentúra AP. Prezident zároveň počas stretnutia s vrcholnými armádnymi predstaviteľmi v Bielom dome vyhlásil, že Muellerovo vyšetrovanie je "útokom na našu krajinu".