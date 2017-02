Agentúra Fitch potvrdila rating Slovenska na úrovni A+

Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. februára (TASR) - Ratingová agentúra Fitch Ratings v piatok potvrdila dlhodobý rating Slovenska na úrovni A+ so stabilným výhľadom. V SR očakáva rýchly ekonomický rast, viac investícií a pokles verejného dlhu. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.Agentúra vo svojej správe vyzdvihuje rýchlejší ekonomický rast Slovenska v porovnaní s inými vyspelými krajinami. V tomto roku by mala naša ekonomika podľa odhadov Fitch rásť o 3,3 % a v roku 2018 na úrovni 3,5 %. Takémuto rýchlemu rastu bude napomáhať aj zvyšujúca sa spotreba domácností a pozitívny vývoj na trhu práce.V tomto roku by sa podľa agentúry mali opäť zvýšiť investície vďaka prostriedkom z fondov EÚ a pokračujúcim súkromným investíciám do automobilového priemyslu. Tie by mali do roku 2020 zvýšiť celkovú výrobnú kapacitu áut na Slovensku približne o 150.000 kusov ročne.V dlhodobom horizonte prognózuje Fitch pokles verejného dlhu SR na úroveň 44 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2026. Slovenský bankový sektor zostáva stabilný a podiel problémových úverov sa medziročne znížil zo 4,8 % v roku 2015 na 4,3 % v roku 2016.Medzi hlavné problémy našej ekonomiky patrí podľa agentúry slabá infraštruktúra na strednom a východnom Slovensku a pretrvávajúca nezamestnanosť medzi marginalizovanými komunitami.