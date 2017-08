Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) – Agentúra Fitch Ratings potvrdila dnes Slovensku dlhodobý rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Potvrdenie ratingu je podľa agentúry najmä výsledkom stabilného ekonomického prostredia, očakávaného rýchleho hospodárskeho rastu, stabilného prílevu zahraničných investícií a klesajúceho dlhového zaťaženia verejného sektora.Fitch pozitívne hodnotí rýchly ekonomický rast SR, ktorý by podľa jej odhadov mal v tomto roku dosiahnuť 3,3 % a v nasledujúcich rokoch postupne akcelerovať na 3,6 % a 3,8 %. Rastu ekonomiky napomáha aj stabilný hospodársky rast v krajinách, ktoré sú hlavnými obchodnými partnermi Slovenska.Agentúra očakáva stabilné znižovanie deficitu verejných financií, ktoré by malo v roku 2019 viesť k zníženiu verejného dlhu na úroveň 48,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Slovenský bankový sektor je podľa Fitch naďalej dobre kapitalizovaný, vykazuje nízky objem problémových úverov (4,5 % ku koncu roka 2016), je financovaný najmä z bankových vkladov a v menšej miere z emisií krytých dlhopisov.Za nedostatky a možné riziká považuje agentúra vysokú otvorenosť slovenskej ekonomiky a jej silnú orientáciu na vývoz automobilov, ako aj nezamestnanosť, ktorá je napriek svojim historickým minimám na Slovensku stále mierne vyššia ako v krajinách s podobne vysokým ratingom."Slovensko si robí svoje domáce úlohy. Dnešné potvrdenie ratingu a výhľadu agentúry Fitch Ratings sú toho dôkazom. Teším sa, je to známka našej práce a zároveň motivačný faktor pokračovať v nastúpenom trende zodpovednej fiškálnej politiky. Toto hodnotenie je dobrou správou ako doma, tak smerom do zahraničia, potvrdzujúce našu atraktívnosť v očiach investorov," zhodnotil minister financií Peter Kažimír.V júli tohto roka rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom Slovensku potvrdila aj ratingová agentúra Standard & Poor's. Ešte v apríli zase agentúra Moody's potvrdila rating SR na úrovni A2 a zlepšila ratingový výhľad zo stabilného na pozitívny.vjo