Agentúra Fitch: Zastavenie práce vládnych agentúr neohrozí rating USA

New York 19. januára (TASR) - Prípadné zastavenie práce federálnych agentúr by nemalo priamy vplyv na hodnotenie úverovej bonity USA, uviedla ratingová agentúra Fitch Ratings. Fitch hodnotí rating Spojených štátov najvyššou známkou AAA. Výhľad ratingu je stabilný.K prerušeniu práce federálnych agentúr príde v sobotu (20. 1.), ak zákonodarcovia do piatkovej polnoci neuzavrú dohodu o financovaní vlády.uviedla agentúra Fitch.Senát sa snaží odvrátiť zatvorenie vládnych agentúr, ktoré sa začne o polnoci, ak sa senátori nedohodnú na legislatíve, ktorá by zaručila financovanie vlády do 16. februára. Snemovňa reprezentantov ju schválila vo štvrtok (18. 1.) v noci. To by bola už tretia krátkodobá dohoda od začiatku nového fiškálneho roka, ktorý sa začal v októbri 2017.uviedla Fitch.Úrad amerického Kongresu pre rozpočtové otázky (CBO) predpokladá, že ak sa nezvýši dlhový strop, vláda vyčerpá všetky peniaze koncom marca alebo začiatkom apríla.