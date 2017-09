Agentúra nie je podľa aktivistov schopná uzavrieť zmluvy na výskum

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. septembra (TASR) - Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (APVV) doteraz neuzavrela zmluvy s riešiteľmi víťazných projektov zo všeobecnej výzvy vyhlásenej v roku 2016 (VV2016). Projekty sa pritom mali začať realizovať od júla tohto roka. TASR na to upozornili zástupcovia projektu To dá rozum.Stav, kedy APVV nie je schopná uzavrieť zmluvy na výskumné projekty, prehlbuje podľa nich nestabilitu a nepredvídateľnosť financovania vedeckého bádania na Slovensku.uviedli zástupcovia projektu To dá rozum.Zároveň podporujú výzvu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z konca augusta, ktorá žiada vedenie APVV a ministerstvo školstva, aby sa bezodkladne zaoberali situáciou ohľadom uzavretia zmlúv na projekty schválené vo výzve VV2016.povedala riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall.Na Slovensku je podľa aktivistov veda dlhodobo podfinancovaná a pre slovenské vysoké školy a iné výskumné inštitúcie je ťažké udržať si najkvalitnejších vedcov a držať krok s medzinárodným špičkovým výskumom.tvrdia zástupcovia To dá rozum.Rezort školstva TASR uviedol, že situáciu rieši. Ako spresnil, je potrebné uvoľniť viazané finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, na čo však musí dať súhlas ministerstvo financií. To ho zatiaľ neudelilo.vysvetlilo ministerstvo.Deklaruje, že chce zabezpečiť všetky záväzky vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní prostriedkov v rámci výziev APVV. Ministerstvo podniklo zatiaľ potrebné opatrenia na to, aby v plnej miere zabezpečilo financovanie bežiacich projektov výziev VV2014 a VV2015.uviedol rezort.Hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová pre TASR uviedla, že rokovania o tejto téme pokračujú, preto je predčasné hovoriť o ďalších detailoch.