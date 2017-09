AGENTÚRA: Po optimalizácii sa elektronické zásielky doručujú do minúty

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Situáciu s oneskoreným doručovaním rozhodnutí prostredníctvom portálu Slovensko.sk počas predchádzajúceho týždňa spôsobil výrazný nárast podaní a rozhodnutí od orgánov verejnej moci v bežných pracovných hodinách (od 8:00 do 16:00). V reakcii na kritiku opozície to konštatuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) s tým, že dodávateľa systému, spoločnosť Globaltel, vyzvali na urýchlené odstránenie tejto situácie.uviedla agentúra v stanovisku, ktoré TASR poskytla sekcia komunikácie NASES. Od dodávateľa si plánujúvšetky nároky, ktoré vyplývajú z prevádzkovej zmluvy." dodáva v reakcii NASES.Opozícia systému elektronickej komunikácie so štátom, ktorý je pre podnikateľov od 1. júla tohto roka povinný, vyčíta viaceré nedostatky." upozornil dnes poslanec hnutia OĽaNO Jozef Viskupič.Problémom portálu verejnej správy Slovensko.sk by sa preto mala venovať séria mimoriadnych výborov Národnej rady (NR) SR. Na ich zvolaní pracuje opozícia, zasadnúť by mohli začiatkom októbra.