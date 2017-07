Agentúra potvrdila Slovensku rating A+ so stabilným výhľadom

Na snímke pohľad na Bratislavský hrad . Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/New York 29. júla (TASR) – Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila Slovensku dlhodobý rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.Agentúra tento krok odôvodňuje najmä stabilným a relatívne rýchlym hospodárskym rastom SR, ktorý by mal počas najbližších troch rokov dosahovať úroveň približne 3,5 % ročne, a to aj vďaka zvyšujúcej sa spotrebe slovenských domácností, rastúcej úverovej činnosti bánk a stabilnej úrovni súkromných kapitálových investícií.Okrem toho S&P pozitívne hodnotí aj nízke dlhové zaťaženie verejného sektora, udržateľné verejné financie, stabilný objem zahraničných investícií a dobre kapitalizovaný bankový sektor s nízkym podielom problémových úverov (5 %). Podľa jej odhadov by mal verejný dlh SR do roku 2020 klesnúť na približne 48 % HDP.Za riziká hospodárskeho vývoja na Slovensku agentúra opätovne označuje hlavne starnutie populácie, regionálne rozdiely a problém dlhodobej nezamestnanosti.Okrem S&P aj agentúra Moody’s v apríli tohto roka potvrdila Slovensku rating na úrovni A2, pričom zlepšila ratingový výhľad zo stabilného na pozitívny.