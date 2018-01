Agentúra S&P potvrdila SR rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. januára (TASR) - Ratingová agentúra Standard and Poor's (S&P) potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Toto hodnotenie agentúry je reakciou na silný hospodársky rast Slovenska, stabilné verejné financie a nízke dlhové zaťaženie verejného sektora. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR.Agentúra S&P predpovedá Slovensku rýchly hospodársky rast, ktorý by mal byť v tomto roku na úrovni 3,8 % a v roku 2019 by mal dosiahnuť až 4,2 %. K silnému hospodárskemu rastu významne prispejú aj investície do automobilového priemyslu, ktoré by mali počas nasledujúcich piatich rokov zvýšiť výrobný potenciál Slovenska v sektore o zhruba 40 %.Agentúra S&P očakáva aj ďalšie znižovanie verejného dlhu.priblížilo ministerstvo.Na druhej strane je však rating Slovenska naďalej obmedzený výškou hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa pod priemerom Európskej únie, pretrvávajúcimi regionálnymi rozdielmi a potrebou ďalších investícií do školstva a zdravotníctva. Potenciálne riziko môže podľa agentúry S&P predstavovať aj pomerne rýchle zadlžovanie slovenských domácností, ktoré je v pomere k príjmom jedným z najvyšších spomedzi krajín strednej a východnej Európy.