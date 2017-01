Agentúra S&P potvrdila rating Slovenska na úrovni A+

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. januára (TASR) - Ratingová agentúra Standard and Poor’s (S&P) dnes potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Na najbližšie roky predpovedá krajine rýchly ekonomický rast, znižovanie dlhu a pokračujúci záujem zo strany investorov. Informoval o tom dnes tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.Agentúra vo svojom hodnotení očakáva ekonomický rast Slovenska v období rokov 2017 až 2020 na úrovni približne 3 % ročne. S&P tiež pozitívne hodnotí relatívne nízky externý dlh krajiny a očakáva postupné znižovanie verejného dlhu. Podľa MF SR sa pod to podpísali okrem stabilného ekonomického rastu aj opatrenia vlády na zlepšovanie výberu daní. "" uviedol rezort financií s tým, že tieto zahraničné investície povedú k tvorbe nových pracovných miest.Slovenský bankový sektor tiež zostáva stabilný a dobre kapitalizovaný a podiel nesplácaných úverov je na prijateľnej úrovni. "" dodalo MF SR.