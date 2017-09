Agnelli sa stal nástupcom Rummeniggeho na poste prezidenta ECA

Karl-Heinz Rummenigge. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 5. septembra (TASR) - Novým predsedom Európskej asociácie futbalových klubov (ECA) sa stal Talian Andrea Agnelli. Prezident Juventusu Turín nahradí na poste odchádzajúceho Nemca Karla-Heinza Rummeniggeho.Spolu s Agnellim bude vo výkonnom výbore Európskej futbalovej únie (UEFA) zastupovať ECA aj Ivan Gazidis, šéf exekutívy Arsenalu Londýn. ECA združuje viac ako 200 futbalových klubov na starom kontinente. Zo Slovenska je riadnym členom Slovan Bratislava a MŠK Žilina, AS Trenčín a MFK Ružomberok sú pridruženými členmi.Agnelliho zvolili do funkcie na dvojročné obdobie. Doteraz bol Rummeniggeho zástupcom. Novozvolený výkonný výbor ECA vybral duo Agnelli - Gazidis ako ich reprezentantov do VV UEFA, kde budú riadnymi členmi s právom voliť. Toto UEFA odsúhlasila pred dvoma týždňami na mítingu v Ženeve.ECA je kľúčový partner UEFA pri rokovaniach o zmenách formátu či finančných prémiách a prerozdeľovaní príjmov z Ligy majstrov, resp. Európskej ligy.