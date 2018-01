Agrofert podal sťažnosť kvôli vyšetrovaniu Čapího hnízda

Na archívnej snímke Andrej Babiš Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 2. januára (TASR) - Český štátny zástupca (prokurátor), ktorý dozerá na vyšetrovanie kauzy Čapí hnízdo, rozhodol, že správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) má zostať tajná. Pre server Aktuálně.cz to v utorok uviedla hovorkyňa Mestského štátneho zastupiteľstva Štěpánka Zenklová.povedala Zenklová.Kauzou dotácie vo výške 50 miliónov korún na farmu Čapí hnízdo, pre ktorú chce česká polícia stíhať premiéra Andreja Babiša, sa bude zaoberať európsky súd.uviedol Babiš. Správu OLAF, ktorú medzičasom doručili do ČR, údajne nečítal a ani ju čítať nemieni.Babiš pre spravodajský portál iDNES.cz po utorňajšom novoročnom obede s prezidentom Milošom Zemanom povedal, že jeho bývalá spoločnosť Agrofert podala kvôli vyšetrovaniu, ktoré viedol OLAF, sťažnosť európskemu ombudsmanovi.Babiš dodal, že podľa informácií zo spoločnosti, ktorú vlani previedol do zvereneckého (trustového) fondu pre novelu zákona o strete záujmov, bolo vyšetrovanie zo strany OLAF neštandardné. Babiš v utorok uviedol, že správu OLAF dostane aj Agrofert, ktorý sa k nej vyjadrí.