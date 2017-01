Agrokomplex opraví amfiteáter, preinvestuje státisíce eur

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Národné výstavisko Agrokomplex v Nitre by sa mal v roku 2017 pustiť do rozsiahlych opráv amfiteátra, aby ho mohla verejnosť využívať aj mimo výstav.NITRA 29. januára (WebNoviny.sk) – Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik pripravuje v roku 2017 viaceré novinky. Rekonštruovať ide letný amfiteáter, ktorý sa po opravách bude dať využívať celoročne a nielen v čase výstav.povedal pre agentúru SITA riaditeľ výstaviska Mário Dinga.Počas víkendov v čase mimo výstav plánujú tento rok sprístupniť aj areál Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Nitrania a návštevníci mesta budú môcť jeho rozsiahle zelené plochy využívať na oddych a rekreáciu. Zámerom výstaviska je aj rekonštrukcia klasicistického kaštieľa v Malante, na ktorú chce získať peniaze od rezortu pôdohospodárstva. Slúžiť by mal na reprezentačné účely.Zmeny plánuje výstavisko taktiež v rámci výstav, ktoré chce koncipovať modernejšie a využiť pri tom nové trendy prezentácie.uviedol Dinga. V rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu sa bude po novom konať výstava ELOSYS, ktorá je zameraná na elektrotechnický priemysel.Cieľom spojenia týchto dvoch výstav je vytvoriť atraktívne priemyselné podujatie.doplnil Dinga. V roku 2016 navštívilo nitrianske výstavisko viac ako pol milióna návštevníkov, návštevnosť výstav stúpla o 10 až 15 percent oproti roku 2015. Konalo sa tu 16 výstav a dvanásťkrát tu boli Farmárske trhy.