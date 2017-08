Agrokomplex ponúkne program pre odbornú i laickú verejnosť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 7. augusta (TASR) – Program pre všetky vekové kategórie, odbornú i laickú verejnosť ponúkne 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Uskutoční sa na nitrianskom Národnom výstavisku od 17. do 20. augusta. Podľa organizátorov výstavy sa bude tohtoročný Agrokomplex odlišovať od predchádzajúcich ročníkov nebývalým počtom odborných diskusných stolov, aj programom pre celé rodiny.Interaktívny pavilón F bude venovaný expozícii slovenského vidieka v minulosti a dnes. Cieľom je spoznávanie Slovenska zaujímavou hravou formou pre deti. Národná výstava hospodárskych zvierat predstaví chov zvierat na Slovensku, novinkou bude prezentácia nového plemena Slovenská dojná ovca. Zaujímavosťou bude maľovanie farbami vyrobenými z pôdy. Odborný program doplnia ukážky sokoliarstva, jazdy na koni pre návštevníkov, westernové jazdenie, gulášové hody, podkúvanie koní a furmanské preteky v ťažkom ťahu.Voľná plocha bude už tradične zameraná na poľnohospodársku techniku, ktorú doplní expozícia orientovaná na spoznávanie práce na poli, chov zvierat a výslednú potravinu na pulte v obchode. Celá náučno-poznávacia prezentácia bude doplnená sprievodným programom pre odborníkov a súťažami pre deti. Rastlinná výroba bude prezentovaná na výstavných políčkach výstavami Dni poľa a Zelenina, ovocie roka. Ich súčasťou bude predaj záhradkárskych potrieb.Najlepšie slovenské potraviny ocenené Značkou kvality budú môcť návštevníci ochutnať v pavilóne M1, kde sa uskutočnia aj Farmárske trhy. Tradičné slovenské produkty ponúkne výstava Coop Expo. Ľudové zvyky a prácu remeselníkov uvidia návštevníci v pavilóne M2, ktorý zároveň ponúkne prezentáciu vedy, výskumu a školstva. Atrakciou pavilónu bude 14 metrov dlhé akvárium plné rýb. Cukrári budú počas výstavy súťažiť o cenu Torta roka 2017. Svoje umenie predvedú v pavilóne C, kde sa pokúsia o zápis do Guinessovej knihy rekordov v počte ozdobených "kapkejkov".