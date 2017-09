Agroministri Vyšehradskej skupiny rokovali aj o kvalite potravín

Potraviny Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava/Vyšehrad 21. septembra (TASR) - Udržateľné poľnohospodárstvo, dvojaká kvalita potravín, ale aj spájanie vedeckých kapacít v téme biohospodárstva boli hlavné témy, o ktorých rokovali ministri poľnohospodárstva na stretnutí Vyšehradskej skupiny. Informoval o tom Michal Feik z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS). Iniciatíva Slovenskej republiky vyústila až do Správy o stave EÚ, ktorú predniesol minulý týždeň predseda EK J. C. Juncker.povedala Matečná.Ministri poľnohospodárstva krajín V4+4 podporia podpis Karpatského dohovoru o udržateľnom prístupe k poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka v regióne. "vysvetlila šéfka MPRV SR. Podpis dohovoru je naplánovaný na 12. októbra v maďarskom Lillafürede.Slovenská republika sa v rámci Vyšehradskej skupiny zapojila do iniciatívy BIOEAST, čo je vlastne stredoeurópska iniciatíva pre poľnohospodárstvo, akvakultúru a lesníctvo v bioekonomike.dodala Matečná.Na zasadnutí Vyšehradskej skupiny ministrov poľnohospodárstva sa okrem krajín V4 - Slovenska, Maďarska, Českej republiky a Poľska zúčastnili aj zástupcovia agrorezortov z Rumunska, Bulharska, Slovinska a Chorvátska.