Agropotravinársky sektor EÚ v lete silne exportoval - najmä do Ruska a

Brusel 23. októbra (TASR) - Poľnohospodárske a potravinárske vývozy členských krajín EÚ zostali na silnej úrovni aj v auguste 2017 a prispeli k zvýšeniu obchodnej bilancie na 2,4 miliardy eur. Uviedla Európska komisia (EK) v pondelok zverejnenej správe.Mesačná obchodná správa za august naznačila, že európsky poľnohospodársky a potravinársky sektor mal v tomto mesiaci silné vývozy. Exportný podiel agropotravinárstva v auguste 2017 znamenal príjmy vo výške 11,5 miliardy eur, čo predstavuje 8-% nárast v porovnaní s júlom 2017.Najvyšší rast mesačných vývozov bol aj v auguste spojený s Ruskom a USA. V porovnaní s augustom 2016 boli exporty do Ruska vyššie o 153 miliónov eur a do Spojených štátov o 108 miliónov eur.Podľa odvetví sa v auguste voči rovnakému obdobiu z vlaňajška, najviac zvýšil vývoz vína a vermútu (o 130 miliónov eur) a mliečneho prášku (o 123 miliónov eur).Komisia pripomenula, že podobne sa s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil aj dovoz agropotravinárskych výrobkov do EÚ - o 4 %, čo znamená, že v auguste bol v agropotravinárskom obchode EÚ prebytok vo výške 2,4 miliardy eur.Podľa exekutívy EÚ zaujímavý je vývoj agropotravinárskeho obchodu s Ruskom. Po zavedení ruského embarga na európske potraviny (v roku 2014) po počiatočnom poklese vývozu zakázaných aj povolených komodít, exportný rast povolených potravín pokračoval a v období od septembra 2016 do augusta 2017 dosiahol obrat vo výške 6,29 miliardy eur. To predstavuje 14-% nárast v porovnaní s obdobím september 2015 - august 2016. Takýto vývoj situácie vrátil Rusko na pozíciu štvrtej najväčšej exportnej destinácie pre agropotravinárske výrobky EÚ, tesne pred Japonsko.