Agropotravinársky sektor tiež dlhodobo trpí nedostatkom zamestnancov

Bratislava 29. januára (TASR) - Agropotravinársky sektor patrí dlhodobo k tým oblastiam národného hospodárstva, ktoré sa vyznačujú nedostatkom zamestnancov. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.priblížila.Od roku 2004 podľa nej pretrvával pokles pracujúcich v poľnohospodárstve až do roku 2013. V roku 2014 pracovalo v poľnohospodárstve 51.500 osôb, čo znamenalo medziročné zvýšenie o 1,8 %.Úbytok pracovných síl v odvetví podľa Holéciovej úzko súvisí s vyľudňovaním vidieka. Poľnohospodárskym podnikom chýbajú najmä zamestnanci vyučení v odboroch poľnohospodár–mechanizácia. Rovnako je však dopyt aj po sezónnych pracovníkoch. Potravinári pociťujú akútny nedostatok zamestnancov napríklad v pekárenskom odvetví. Chýba nielen staršia generácia, ale najmä mladí ľudia, ktorí stále nemajú motiváciu ísť pracovať do tak náročného odvetvia, akým je agropotravinársky sektor.priblížil situáciu s nedostatkom pracovníkov v pekárenskom odvetví Slavomír Moravčík, člen predstavenstva SPPK a zároveň riaditeľ Liptovských pekární a cukrární VČELA – Lippek, Liptovský Mikuláš.Zamestnávatelia v agropotravinárskom sektore sa podľa Holéciovej pravidelne zúčastňujú náborov žiakov do stredných odborných škôl (SOŠ). Novinkou, ktorú pre budúci školský rok 2016/2017 pripravili tri SOŠ poľnohospodárskeho zamerania v Pruskom, Moldave nad Bodvou a Rimavskej Sobote, je experimentálny študijný odbor agromechatronik.poznamenala.Ďalšou možnosťou ako zvýšiť počet zamestnancov v odvetviach, ktorým chýbajú zamestnanci, je podľa hovorkyne SPPK systém duálneho vzdelávania.dodala Holéciová.