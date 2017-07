Agrorezort:Export surového dreva zo SR sa vlani znížil na 2,449 mil.m3

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Zo Slovenska sa vlani vyviezlo 2,449 milióna metrov kubických (m3) surového dreva. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v správe o stave lesného hospodárstva v SR v roku 2016. Rok predtým sa zo Slovenska exportovalo do zahraničia 2,687 milióna m3 surového dreva.spresnil v správe agrorezort.Vývoz dreva v minulom roku podľa MPRV smeroval najmä do krajín EÚ.priblížilo ďalej ministerstvo.Medzi negatíva vývozu dreva zo Slovenska patrí podľa agrorezortu najmä relatívne vysoký podiel exportu kvalitnejšieho domáceho dreva, najmä sortimenty ihličnatého dreva 1. až 3. triedy akosti, ktoré sa vyváža bez ďalšieho spracovania v tuzemsku. Pridaná hodnota sa tvorí v zahraničí, kde spracovanie dreva vytvára pracovné príležitosti. Domáca krajina tak prichádza o daňové príjmy a príjmy z odvodov.dodalo ministerstvo.V roku 2016 dodali obhospodarovatelia lesov na Slovensku na tuzemský trh 8,867 milióna m3 dreva, vrátane vlastnej spotreby. V porovnaní s rokom 2015 to bolo viac o 256.500 m3. Zvýšili sa najmä dodávky ihličnatého dreva na tuzemský trh o 505.500 m3. Dodávky listnatého dreva sa naopak znížili o 249.000 m3. Zvýšenie dodávok dreva umožnilo aj zvýšenie ťažby, najmä ihličnatého dreva.