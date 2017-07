Agrorezort: Farmári zväčša nevytvorili efektívne odbytové organizácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júla (TASR) - Poľnohospodári v SR vo väčšine prípadov nedokázali vytvoriť efektívne odbytové organizácie, ktoré by boli schopné zabezpečiť pre spracovateľov suroviny v dostatočnom množstve, kvalite a so stabilnou celoročnou dodávkou. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v tzv. zelenej správe za rok 2016.priblížil ďalej agrorezort v správe za minulý rok.Tržby za predaj vlastných poľnohospodárskych výrobkov dosiahli podľa MPRV v roku 2016 úroveň 1,593 miliardy eur, z toho za predaj rastlinných výrobkov 927,2 milióna eur a predaj živočíšnych výrobkov 665,6 milióna eur.upozornilo agroministerstvo.Poľnohospodárstvo SR dosiahlo podľa správy MPRV v roku 2016 kladný výsledok hospodárenia - zisk pred zdanením vo výške 50,4 milióna eur. V roku 2015 poľnohospodársky sektor zaznamenal výsledok hospodárenia vo výške 36,8 milióna eur.Výnosy poľnohospodárskeho sektora podľa MPRV v minulom roku dosiahli výšku 2,232 miliardy eur, kým v roku 2015 boli na úrovni 2,231 miliardy eur. Vlaňajšie náklady slovenského poľnohospodárstva sa pohybovali na hodnote 2,181 miliardy eur, kým predvlani na úrovni 2,194 miliardy eur.