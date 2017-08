Agrorezort: Holandské kontaminované vajcia sa v SR nenachádzajú

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR už preverovala situáciu a holandské kontaminované vajcia sa na Slovensku nenachádzajú. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík v reakcii na možný výskyt holandských vajec v SR kontaminovaných pesticídom fipronil.Spravodajský server DutchNews.nl v stredu (2.8.) uviedol, že obyvatelia Holandska by sa mali dočasne vyhýbať konzumácii vajec. Holandský Úrad pre bezpečnosť potravín (NVWA) to zdôvodnil výskytom pesticídu fipronil, ktorý bol objavený na 17 hydinových farmách. Fipronil sa používa na likvidáciu vší a kliešťov. Škandál s výskytom fipronilu medzitým zasiahol aj Belgicko, Nemecko, Poľsko, Francúzsko a Britániu.Podľa Machalíka však z Holandska prichádzajú stále nové informácie a v EÚ je voľný pohyb tovaru, nie je preto vylúčené, že sa nachádzajú v iných členských štátoch EÚ.dodal Machalík.Konzumáciu vajec pôvodom zo SR odporúča aj Únia hydinárov Slovenska (ÚHS). Podľa slov Ľubomíra Urbana, tlačového tajomníka ÚHS, sú vajcia s označením SK bezpečné a zdravé.Urban informoval, že v chovoch hydiny, a to bez rozdielu, či sú to drobnochovy, alebo veľká priemyselná výroba, sa z času na čas objavujú nežiaduci cudzopasníci. Najrozšírenejšie sú vši, švoly alebo čmelíky. Najlepšie sa im darí práve v teplom počasí, keď sa vedia nepríjemne rozmnožiť. Každý správny chovateľ na dedine už dávno vie, že sliepky musia mať vo výbehu miesto s popolom, prípadne pieskom, v ktorom si sliepky robia akýsi očistný popolový kúpeľ práve preto, aby sa zbavili nepríjemných cudzopasníkov.ubezpečil Urban.Pri každej ochrane hydiny pred cudzopasníkmi sa podľa neho prísne dodržiavajú predpísané postupy, najmä to, či postrek možno použiť aj počas znáškového obdobia, alebo iba keď sú haly prázdne. Povšimnuteľná je skutočnosť, že drvivá väčšina parazitov sa najviac rozširuje v otvorených chovoch hydiny, ako sú podstielka, voliéry či voľné výbehy. Aj najnovšia kauza s kontaminovanými vajcami sa vyskytla v krajinách, kde klietkovú výrobu vajec minimalizovali a prešli na iné chovy. Dôležitá pri potláčaní výskytu parazitov je totiž hygiena priestorov, v ktorých sa hydina chová, a dodržiavanie prísnych zoohygienických predpisov. A to sa dá najlepšie zabezpečiť v obohatených klietkach.V slovenských veľkochovoch toto podľa Urbana nepretržite kontroluje stály veterinárny dozor a aj obchodné reťazce si pravidelne auditujú veľkododávateľov. Spotrebiteľ tak má istotu zdravotne bezchybných, kvalitných a čerstvých vajec od slovenských producentov.dodal Urban.Podľa spravodajského servera DutchNews.nl zástupca riaditeľa NVWA pre médiá spresnil, že ľudia by sa mali vajciam vyhýbať aspoň do nedele, kým potravinárski inšpektori nepreveria ďalších okolo 180 hydinových fariem, ktoré boli v kontakte s firmou Chickfriend.Vysoký výskyt látky fipronil vo vajíčkach je podľa NVWA nebezpečný najmä pri nadmernej a dlhodobej spotrebe nakazených vajec, keď môže dôjsť k poškodeniu obličiek, pečene a štítnej žľazy. Úrady pre istotu odporučili, aby deti vajíčka s výrobnou sériou X-NL-40155XX radšej nekonzumovali. Podľa holandského denníka Volkskrant fipronil mohol byť použitý na holandských farmách už v júni 2016 a ľudia mohli v priebehu celého roka jesť infikované vajcia zakúpené v obchodoch.