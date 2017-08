Agrorezort: Kontrola obchodu s drevom sa zákonom sprísni, žiada to EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. augusta (TASR) - Kontrola obchodu s drevom sa sprísni, žiada to Európska únia (EÚ). Vyplýva to zo zverejneného návrhu zákona o uvádzaní dreva alebo výrobkov z dreva (zákon o dreve) z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Dátum nadobudnutia účinnosti zákona sa navrhuje na 1. januára 2018.priblížil agrorezort.Slovenská republika v súčasnosti, po viac ako 4 rokoch od účinnosti EUTR, nevie podľa MPRV stále preukázať splnenie jeho základných ustanovení, ktoré sú adresované pre členský štát, nakoľko sa tieto povinnosti doteraz neimplementovali príslušným zákonom.zdôvodnilo MPRV.Návrh zákona sa týka aj euronariadenia z 20. decembra 2005, ktorým bol vytvorený licenčný systém FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva.Nový zákon implementuje nariadenie EUTR, pričom úlohu ústredného orgánu štátnej správy v oblasti uvádzania dreva na trh za Slovenskú republiku bude zabezpečovať MPRV, ktoré bude aj orgánom štátnej správy kompetentným na overovanie licencií FLEGT. V lesoch nevyhnutných pre potreby obrany štátu bude orgánom štátneho dozoru podľa EUTR Ministerstvo obrany SR. Ďalšími orgánmi štátnej správy v oblasti uvádzania dreva na trh z lesných pozemkov sú okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady.dodalo MPRV.