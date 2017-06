Agrorezort : Náklady na likvidáciu vtáčej chrípky dosiahli 583.400 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. júna (TASR) - Náklady na likvidáciu vtáčej chrípky v SR do 5. apríla 2017 dosiahli výšku 583.400 eur, z toho bežné výdavky boli v sume 525.400 eur a kapitálové výdavky v sume 58.000 eur. Vyplýva to z materiálu Analýza dopadov vtáčej chrípky na Slovensku s vyčíslením nákladov na jej likvidáciu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý by mala v stredu (7.6.) prerokovať a schváliť vláda.V SR sa vlani potvrdilo prvé ohnisko nákazy 29. decembra 2016, a to v drobnochove hydiny v Bratislave v mestskej časti Dúbravka. Prvé ohnisko choroby u vtákov chovaných v zajatí sa potvrdilo 3. januára 2017 v ZOO Košice.spresnilo MPRV.Posledný prípad vtáčej chrípky podľa MPRV zaznamenali 9. marca 2017 v chove hydiny v okrese Nitra a u voľne žijúcich vtákov bol posledný prípad 21. marca tohto roku v okrese Trenčín.Vtáčia chrípka odborne nazývaná aviárna influenza je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktorého pôvodcom je influenza A vírus patriaci do čeľade Orthomyxoviridae, rodu Influenzavirus A. Na základe prítomnosti povrchových antigénov, ako je hemaglutinín (H) a neuraminidáza (N) sa tieto vírusy delia na subtypy. Existuje 16 známych typov proteínu H (H1 až H16) a 9 typov proteínu N (N1 až N9), ktoré boli zistené vo vírusoch pochádzajúcich z vtákov a dva ďalšie typy proteínov H a N boli zistené vo vírusoch pochádzajúcich z netopierov. Influenza A vírus môže sporadicky postihovať aj cicavce vrátane človeka, zvyčajne po priamom alebo nepriamom kontakte s infikovanou hydinou, napríklad hydinovými produktmi.