Agrorezort: Naštartovali sme transparentné čerpanie eurofondov

Bratislava 20. januára (TASR) - Slovensko po dvoch rokoch od štartu čerpalo eurofondy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na úrovni menej ako 1 %. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR od marca tohto roka zásadným spôsobom reštartovalo fungovanie celého operačného programu a od začiatku novembra spustilo šesť eurofondových výziev v hodnote 416 miliónov eur. Uviedla to Zuzana Peiger Ačjaková z odboru komunikácie a marketingu MPRV v reakcii na dnešné vyjadrenia opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS).Predstavitelia SaS na dnešnej tlačovej konferencii vyhlásili, že situácia v čerpaní eurofondov na Slovensku je tak zlá, ako ešte nikdy nebola. Jednotlivé výzvy stoja, nedodržiavajú sa ich harmonogramy a fondy sa nečerpajú. Najabsurdnejšia situácia je podľa SaS práve na agrorezorte.Podľa Peiger Ačjakovej však do štartu čerpania IROP vložilo MPRV maximum síl a podarilo sa mu dobehnúť niekoľkoročné meškanie, a to aj vďaka profesionalite celého tímu, ktorý sa na tom podieľal.konštatuje v stanovisku rezortu.Zároveň zdôraznila, že na MPRV nedochádza k žiadnemu konfliktu záujmov. Generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka MPRV Marek Mitošinka, ktorého pôsobenie SaS kritizuje, bol vybraný ako špičkový odborník s 15-ročnými skúsenosti v oblasti eurofondov.podčiarkla Peiger Ačjaková.Pripomenula, že na výbere poradenskej firmy Deloitte sa nijako nepodieľal, keďže toto obstarávanie realizovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR ešte v roku 2014. Rezort pôdohospodárstva tak túto zmluvu už zdedil z minulosti. Na novej výzve na podporu materských škôl spoločnosť Deloitte vôbec nepracovala, upozornila Peiger Ačjaková.Podpredsedníčka SaS Lucia Nicholsonová tvrdí, že najabsurdnejšia situácia pri eurofondoch je na MPRV, kde ešte za predchádzajúceho ministra Ľubomíra Jahnátka (Smer-SD) podpísali s Deloitte realizačnú zmluvu za 6,6 milióna eur. Problém je podľa nej aj v tom, že programu IROP šéfuje na ministerstve Marek Mitošinka, ktorý pracoval do konca roku 2015 pre túto spoločnosť ako poradca.