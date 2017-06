Agrorezort podporí chov rýb na Slovensku sumou 6,4 mil. eur

Ilustračné foto Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 23. júna (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spúšťa podporu chovu sladkovodných rýb na Slovensku. Prostredníctvom Operačného programu Rybné hospodárstvo na roky 2014 až 2020 podporí produktívne investície do akvakultúry zamerané na budovanie nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila v tejto oblasti 8 výziev v sume 6,4 milióna eur. Informoval o tom dnes hovorca MPRV Vladimír Machalík.uviedla šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).Do vyhlásených výziev sa môžu zapojiť fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry - samostatne hospodáriaci roľníci, obchodné spoločnosti, občianske združenia, či štátne podniky. Výzvy na výstavbu novej akvakultúrnej prevádzky a recirkulačných systémov sú určené nielen pre existujúce subjekty akvakultúry, ale aj nové subjekty bez podnikateľskej histórie v oblasti akvakultúry v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale s podnikateľskou históriou v inej oblasti. Výška príspevku na projekt sa pri jednotlivých výzvach líši, oprávnení žiadatelia môžu získať financie vo výške do 250.000 eur.Sektor akvakultúry na Slovensku predstavuje hospodársky chov rýb za účelom produkcie rýb pre priamu spotrebu a na zarybňovanie rybárskych revírov. Pracuje v ňom vrátane sezónnych zamestnancov vyše 1000 ľudí. Aktuálne je na Slovensku 562 rybníkov, 42 malých vodných nádrží, 134 klietok, 356 liahní a odchovní, 329 betónových nádrží a 148 umelých vodných nádrží. Rozvoj akvakultúry rieši MPRV SR koncepčne prostredníctvom Národného strategického plánu rozvoja akvakultúry SR na roky 2014 až 2020.dodala Matečná.Spotreba rýb na Slovensku v posledných rokoch stúpa. Zatiaľ čo v roku 2010 to bolo 5,1 kg na osobu za rok, aktuálne sa blíži k hranici 6 kg. Najpredávanejšou sladkovodnou rybou na Slovensku je kapor, ktorého sa v roku 2016 vylovilo v našich vodách spolu 1,7 milióna kg. Nasledoval pstruh dúhový (1,1 milióna kg) a amur (70.000 kg). Celkom sa na Slovensku vlani vylovilo 2,16 milióna kg trhových rýb a športoví rybári ulovili celkovo 1,9 milióna kg rýb. Ročne sa do SR dovezie približne 15.400 ton morských i sladkovodných rýb. Najvyšší dovoz bol roku 2016 z Česka vo výške 2682 ton, z USA 2365 ton a z Poľska 2066 ton.