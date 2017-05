Agrorezort podporí regióny aj cestou miestnych akčných skupín

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná počas tlačovej konferencie, 3. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podpísalo memorandum o navýšení prostriedkov na podporu verejno-súkromných partnerstiev (VSP). K pôvodne alokovaným 200 miliónom eur môže pribudnúť ďalších do 60 miliónov eur, pokiaľ to dovolí vývoj implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a Programu rozvoja vidieka (PRV) SR. Informoval o tom dnes hovorca MPRV Vladimír Machalík.uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).Memorandum o zabezpečení dodatočných finančných prostriedkov pre implementáciu stratégií CLLD do výšky 60 miliónov eur z prostriedkov PRV SR a IROP podpísala ministerka spolu s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD) a predsedom ZMOSu Michalom Sýkorom. Konečný alokovaný objem financií bude závisieť od úspešnosti čerpania PRV SR a IROP.Výzva na získanie štatútu MAS je už spustená. Žiadosti môžu verejno-súkromné partnerstvá podávať od 9. mája do 15. júna 2017. Kvalitné stratégie pre aktuálne programové obdobie 2014 až 2020 budú vybrané do konca leta. MPRV pristúpilo k významnej zmene určenia financií pre budúce MAS. Počet obyvateľov Slovenska ovplyvnený aktivitami MAS sa vďaka tomu zvýši na viac ako dvojnásobok z 1,5 milióna na 3,1 milióna obyvateľov a podporené územie sa rozšíri z 20.000 km2 na 40.000 km2. Udelenie štatútu MAS je pritom podmienkou na čerpanie finančných prostriedkov." dodala Matečná.Kritériá sú nastavené tak, aby boli čo najobjektívnejšie. Hlavným aspektom bude miera nezamestnanosti v okrese, ďalej rozloha územia, počet obcí tvoriacich verejno-súkromné partnerstvo a počet obyvateľov v jeho území. MPRV už poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka zrealizovať prostredníctvom Regionálnych antén pre dané kraje a regióny v rámci celého Slovenska školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre aktuálne programové obdobie. Školenia k výzve sa uskutočňujú od 9. do 12. mája 2017. Následne sa uskutoční školenie aj na celý implementačný model. MPRV tak podáva pomocnú ruku každému VSP, aby sa implementácia zrealizovala úspešne a kvalitne.Získaniu štatútu MAS predchádza vytvorenie verejno-súkromného partnerstva – obce, súkromného sektora (miestni podnikatelia) a občianskeho sektora (neziskové organizácie, občianske združenia). Tie si museli vypracovať analýzy územia, na ktorom operujú a z ktorých im vyplynuli potreby rozvoja. Na týchto základoch si stanovia potreby a ich hierarchiu a vytvoria stratégiu územia (5-ročné plány). Môže ísť o rôzne opatrenia od podpory mikropodnikov na rozbeh ich činnosti až po renovácie historických budov. Cieľom výzvy MAS je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor, samotné územia si zadefinujú, čo im najviac pomôže.