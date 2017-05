Agrorezort: PPA pripravila pre žiadateľov o podpory špeciálnu pomoc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. mája (TASR) – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov o podpory, že aplikácia GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je už spustená na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) https://gsaa.vupop.sk. Aplikácia je dostupná všetkým žiadateľom bez ohľadu na celkovú výmeru užívaných poľnohospodárskych pozemkov. PPA pripravila pre žiadateľov špeciálnu pomoc. Informoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík.uviedol generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch. Žiadosti je potrebné podať do 15. mája 2017.Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa nimi nahlásených dielov pôdnych blokov z predchádzajúceho roku 2016 až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod - automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Zároveň znižuje počet nezrovnalostí po krížovej kontrole. Taktiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. A výhodou je, že v ďalšom roku, keď bude musieť týmto spôsobom žiadať 100 % žiadateľov, už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.Pre žiadateľov využívajúcich GSAA pripravila PPA aj ďalšiu významnú pomoc pri príprave príloh v rámci tzv. predgenerovanej žiadosti v informačnom systéme PPA. Žiadateľ pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2017 môže osobne v spolupráci s administrátorom priamych podpôr na príslušnom regionálnom pracovisku PPA doplniť údaje o pestovaných plodinách na jednotlivých zakreslených parcelách, môže tiež uviesť, že žiada o platbu na ANC (LFA). Administrátor následne podľa údajov o zakreslení hraníc užívania v GSAA vytlačí žiadateľovi zoznam poľnohospodárskych pozemkov formátu A4. Žiadateľom sa zároveň zníži administratívna záťaž, ako aj počet chýb z nesprávneho zápisu.dodal Kožuch. V prípade nejasností sa môžu žiadatelia obrátiť na helpdesk@vupop.sk.