AGROREZORT PRACUJE NA SYSTÉME ZÁCHRANY FARMÁROV POSTIHNUTÝCH SUCHOM

Bratislava 15. júna (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pracuje na systéme záchrany poľnohospodárskych podnikov postihnutých suchom. Uviedol to v piatok štátny tajomník MPRV SR Gabriel Csicsai (Most-Híd), za účasti zástupcov Agrárnej komory Slovenska (AKS) Heleny Patasiovej a Árpáda Mészárosa. Csicsai verí, že systém by mal byť hotový do konca roka.