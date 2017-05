Agrorezort: Pracujeme na systémových riešeniach na podporu hydiny

Ilustračné foto Foto: cenoveponuky.sk Foto: cenoveponuky.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) SR už pracuje na systémových riešeniach na podporu hydiny. V reakcii na dnešné vyjadrenia Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) to uviedol Michal Feik z odboru komunikácie a marketingu agrorezortu.opísal Feik.V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa totiž ministerstvo podľa jeho slov dlhodobo snaží o vyrovnanie platieb, aby sa Slovensko dostalo na úroveň vyspelých európskych krajín.zdôraznil Feik. Agrorezort podľa neho pripravuje tiež notifikáciu štátnej pomoci pre hydinárov aj systémové opatrenia.dodal Feik. Na začiatku sú síce podľa neho potrebné relatívne vysoké investície, ale ide o pomerne vysokú návratnosť.Druhou oblasťou, v ktorej je možné pomôcť slovenským hydinárom, sú podľa Feika samotní spotrebitelia a obstarávatelia.vyzval.Ministerka Gabriela Matečná (nominantka SNS) v máji minulého roka podľa jeho slov predložila na vládu materiál s názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie.opísal Feik. Agrorezort podľa neho odporúča tiež zohľadňovať vysledovateľnosť výrobku, sezónnosť, uprednostňovať regionálne produkty a napríklad chladené produkty pred mrazenými.vysvetlil. Ministerstvo aktuálne podľa neho pripravuje technologickú časť projektu a so spustením pilotnej fázy počíta koncom tohto roka.konštatovala tiež ministerka Matečná. Nie je to podľa jej slov samoúčelné. "Slovenské potraviny máme z hľadiska bezpečnosti a kvality plne pod kontrolou, obrazne povedané od farmy až po nákupný košík," dodala šéfka agrorezortu. Kontroly podľa jej slov opakovane potvrdili, že potraviny s krajinou pôvodu zo Slovenska patria medzi najkvalitnejšie na trhu.uviedla.Hydinári dnes prezentovali výsledky svojho prieskumu, ktorý si urobili na ministerstvách a univerzitách, teda v organizáciách, ktoré sú napojené na štátny rozpočet. Zaujímal ich podiel slovenského hydinového mäsa v stravovacích zariadeniach týchto organizácií.opísal ÚHS Daniel Molnár. Z prieskumu pritom podľa Molnára vyplynulo, že iba výlučne zo slovenskej hydiny sa varí v 20 % ministerstiev a v prípade univerzít sa výlučne iba zo slovenskej hydiny varí v 11 % zariadení.