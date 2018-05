Agrorezort: Pri nákupe potravín zohráva najdôležitejšiu úlohu kvalita

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Kvalita a pôvod zo Slovenska, to sú dva najdôležitejšie faktory, podľa čoho sa spotrebitelia rozhodujú pri nákupe potravín. Vyplýva to z reprezentatívneho celoslovenského prieskumu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR), o ktorom informoval hovorca agrorezortu Michal Feik. Slováci a Slovenky chodia podľa neho nakupovať najčastejšie do hypermarketov, stúpa však záujem o malé predajne a trhoviská. Ako zdroj informácií o výrobku slúži pre spotrebiteľov najmä obal.Agrorezort sa v reprezentatívnom celoslovenskom prieskume pýtal spotrebiteľov, čo je nich pri nákupe potravín dôležité. Prvú priečku obsadila kvalita, ktorú uviedlo vo svojich odpovediach 55,2 % respondentov, čo je oproti minulému roku nárast o 4,5 %. Nasledoval pôvod potravín zo Slovenska (44,3 %) a cena (40,5 %). Približne pätinu spotrebiteľov zaujíma, či je potravina zdravá (20,7 %).uviedla podpredsedníčka vlády a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).vysvetlila Matečná.Agrorezort sa v prieskume pýtal spotrebiteľov, kde zvyčajne nakupujú potraviny. Na prvom mieste sa umiestnili hypermarkety, ktoré uviedlo až 80 % respondentov. Na druhom mieste skončili malé predajne v okolí bydliska alebo práce (51,3 %). Priamo od výrobcu alebo pestovateľa nakupuje 11,1 % a na trhovisku 10,2 % ľudí.Z prieskumu vyplynulo, že o zložení, pôvode, prípadne obsahu výživových látok získavajú spotrebitelia informácie najmä z obalu (64,7 %). Nasleduje internet (25,2 %), noviny a časopisy (23,1 %) a tiež rozhlas a televízia (16,8 %). Naopak, len veľmi málo ľudí konzultuje zloženie potravín s lekárom (3,9 %). Slováci a Slovenky pri získavaní informácií o potravinách príliš nedôverujú ani sociálnym sieťam (4,4 %).