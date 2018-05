AGROREZORT: Prioritou ostáva, že zviera nie je vec, ale cítiaca bytosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. mája (TASR) - Úplnou prioritou ministerstva pôdohospodárstva pri novele zákona o veterinárnej starostlivosti aj naďalej ostáva ambícia, aby zviera nebolo vecou, ale živou cítiacou bytosťou. A to v zákone zostáva. Rezort to uviedol ohľadom kritiky opozičného poslanca Zsolta Simona (nezaradený), podľa ktorého návrh tejto novely zavádza nebezpečné precedensy a je len vládnou propagandou obsahujúcou viaceré nezmysly.upozornil Simon. Ministerstvo v reakcii uviedlo, že presné znenie ustanovenia, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník, bolo definitívne upravené po pripomienkovom konaní na základe vznesených zásadných pripomienok jednotlivých subjektov.Simon zároveň označil za nebezpečný precedens návrh ustanovenia, podľa ktorého má získať veterinárny inšpektor oprávnenie vstúpiť do obydlia, ak existuje dôvodné podozrenie z týrania zvieraťa.tvrdí ministerstvo.Zsolt Simon tiež poukázal na nedávny prípad z juhu Slovenska, kde muž uviazal psa za auto a ťahal ho. Zviera zahynulo a polícia skonštatovala, že je to len priestupok.tvrdil Simon s tým, že prijatím zákona v skutočnosti zvieratá lepšie chrániť nebudeme.Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že podrobnosti tohto prípadu nepozná.dodal rezort.Novela zákona o veterinárnej starostlivosti je aktuálne v druhom čítaní a poslanci o nej majú definitívne rozhodnúť práve na prebiehajúcej schôdzi. Právna norma má definovať zviera ako cítiacu bytosť a tiež zavádza opatrenia proti množiteľom aj proti týraniu zvierat. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom zákonníku. Novelou sa rieši aj trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. Agrorezort si od novely sľubuje aj efektívnejšiu ochranu práv zvierat najmä pred týraním. Posilnia sa totiž právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania budú mať právo vstúpiť na pozemok aj bez policajtov.