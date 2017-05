Agrorezort rozširuje podpory pre včelárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 17. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR rozširuje možnosti poskytovania pomoci pre včelárov. Prostredníctvom nového Národného plánu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva si včelári, začínajúci včelári a včelárske združenia najbližšie tri roky rozdelia každý rok po takmer 1,2 milióna eur. Vyplýva to z Návrhu nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, ktorý dnes schválila na svojom rokovaní vláda SR. Nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2017.O poskytnutie pomoci si po novom môžu požiadať včelárske združenia, ktoré združujú najmenej 10 % včelárov (doteraz minimálne 30 % včelárov), čím sa podpora dostane k väčšiemu počtu prijímateľov. Európska komisia (EK) prispeje zo sumy 1,2 milióna eur čiastkou takmer 589.423 eur.K doterajším šiestim opatreniam pribudli ďalšie dve, a to monitorovanie trhu a zvýšenie kvality výrobkov s cieľom využiť ich potenciál na trhu. V rámci technickej pomoci môžu včelári dostať podporu na organizovanie prednášok, seminárov, krúžkov, vzdelávacích programov, výstav, účasť na medzinárodných podujatiach, publikačnú a propagačnú činnosť, na ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou, náklady na zariadenie na odvčelovanie, na vytáčanie medu, čerpadlo na med, zariadenie na spracovanie včelieho vosku, nákup novej úľovej zostavy. Nechýba ani príspevok na šľachtenie a ochranu genetických zdrojov autochtónnej domácej včely - slovenská kranská včela.Jednou z noviniek je aj zmena definície včelárskeho roka. Pôvodné rozhranie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od 1. septembra nahradilo obdobie od 1. augusta do 31. júla. Žiadosť o vyplatenie pomoci musia žiadatelia predložiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) do 31. mája kalendárneho roka.