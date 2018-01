Agrorezort: SaS si pletie náhradné užívanie pozemkov s reštitúciami

Na archívnej snímke Vladimír Machalík. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. januára (TASR) - Odborníci zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) si pletú náhradné užívanie pozemkov s reštitučnými nárokmi. Uviedol to hovorca MPRV Vladimír Machalík v reakcii na utorkový brífing SaS.Tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová, za účasti poslancov Národnej rady SR Anny Zemanovej a Radoslava Pavelku (obaja SaS), v súvislosti s tzv. náhradnými užívateľmi pôdy uviedla, že vlastníkom pozemkov, najmä na južnom Slovensku hrozí, že o ne prídu. Desiatkam tisícom ľudí podľa Halgašovej hrozí, že prídu o pozemky, o pôdu, na ktorej dlhé roky hospodária.zdôraznil Machalík.Ministerstvo pôdohospodárstva podľa Machalíka dôrazne upozorňuje, že tvrdenia odborníkov SaS, že "občania nevedia, aké pozemky dostanú a akú budú platiť výšku nájmu", sú zavádzajúce a preukazujú absolútnu neznalosť problematiky. V prípade, že užívateľ požiada o predĺženie užívania a spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá, vznikne mu podnájomný vzťah na ten istý pozemok. Užívateľ v žiadnom prípade nebude platiť nájom, keďže pozemok bude mať v podnájme v rámci inštitútu náhradného užívania, ako náhradu za pozemok vo svojom vlastníctve.podčiarkol Machalík.SaS podľa Zemanovej pripravila pozmeňujúci návrh zákona o pozemkových úpravách, ktorým sa lehota na podanie žiadosti pre ľudí predĺži z konca februára tohto roka do konca roku 2018. Skrátiť chce strana aj lehotu pre okresné úrady pre rozhodovanie, a to z konca roka 2020 na úroveň bežných lehôt správneho konania. Podľa Pavelku pripravila SaS informačný leták pre ľudí, ktorých sa spomínaná problematika týka.dodal Pavelka.Vicepremiérka a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) za účasti riaditeľa pozemkového odboru MPRV SR Andreja Vašeka 15. decembra 2017 informovala, že ak náhradní užívatelia pozemkov spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené.