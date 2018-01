Agrorezort: Sme rodina by si malo pri naštudovať základné informácie

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja videka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Hnutie Sme rodina by si malo pri kritike naštudovať aspoň základné informácie o agrorezorte. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík, v reakcii na pondelkový brífing opozičného hnutia Sme rodina.MPRV podľa neho s poľutovaním konštatuje, žetohto politického hnutia si pri príprave na tlačovú konferenciu ani len nezistil názov rezortu a kritizoval ho za rozvoj vidieka, ktorý patrí nielen do jeho kompetencií, ale je súčasťou aj jeho názvu.Machalík zdôraznil, že MPRV SR v minulom roku naštartovalo efektívne čerpanie eurofondov v rámci programu IROP (Integrovaný regionálny operačný program), ktoré boli do príchodu aktuálneho vedenia rezortu čerpané pod 1 % a hrozilo, že SR o tieto prostriedky príde. Z týchto eurofondov pritom budú profitovať občania vo všetkých regiónoch Slovenska.Podčiarkol zároveň, že taktiež Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prvýkrát v histórii Slovenska vyplatila slovenským poľnohospodárom preddavky na priame platby.uzavrel Machalík.Predseda Sme rodina Boris Kollár, za účasti tímlídra hnutia pre pôdospodárstvo Jaroslav Karahutu, v reakcii na minulotýždňové predstavenie priorít MPRV SR jeho šéfkou Gabrielou Matečnou (nominantka SNS) v pondelok uviedol, že Slovensko má najvyšší podiel záporného salda v zahraničnom obchode (ZO) v prepočte na jeden hektár v celej EÚ, a to vo výške 48 %.priblížil Kollár. Podľa Karahutu ministerka Matečná za približne dva roky svojho pôsobenia dosiahla to, že podiel slovenských výrobkov na pultoch obchodov sa prepadol približne o 3 percentuálne body, na asi 37 %.podčiarkol Karahuta.