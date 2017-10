Agrorezort vníma zrušenie systému kvót na cukor veľmi citlivo

Ilustračná snímka. Foto: writeopinions.com Foto: writeopinions.com

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vníma zrušenie systému kvót v cukrovarníckom sektore, ktoré platilo od roku 2004, veľmi citlivo. Uviedol to pre TASR Michal Feik z MPRV.Kvóty pridelené každému členskému štátu predstavovali podľa neho výrobné limity pre potravinárske využite. Z celkovej kvóty EÚ na úrovni 13,529 milióna ton (t) cukru bolo Slovenskej republike od roku 2010 pridelená kvóta na výrobu cukru vo výške 112.319,5 t a na izoglukózu vo výške 68.094,5 t.informoval.Množstvá presahujúce pridelené kvóty, bolo nutné vyviezť do tretích krajín, použiť na priemyselné spracovanie, zničiť, vyviezť do najvzdialenejších regiónov, alebo sa dali tieto množstvá preniesť do ďalšieho hospodárskeho roka. Zrušením kvót po 30. septembri 2017 môžu veľkí hráči v sektore (Nemecko, Francúzsko, Poľsko), ktorí už aj v kvótovom režime vyrábali značné množstvo mimo kvóty (Francúzsko 1,3 milióna t, Nemecko 890.000 t, Poľsko 645.000 t), ohroziť vnútorný trh EÚ.Ďalším aspektom je zrušenie kategórie mimokvótového cukru z dôvodu postupného vyrovnania sa európskej ceny cukru so svetovou cenou.poznamenal.V neposlednom rade sa zrušením kvót zruší aj minimálna cena za cukrovú repu vo výške 26,29 eura/tonu, v dôsledku čoho narastá riziko na strane pestovateľov. Dovozné clá naďalej budú ochranným prvkom pred produkciou mimo EÚ, treba však pripomenúť snahu EÚ o zabezpečenie dovozu pre Brazíliu a pre určité rozvojové krajiny.Je zrejmé, že sa zvýši konkurenčný tlak medzi jednotlivými členskými štátmi, očakávanie EÚ je, že sa zvýši export zo súčasných 1,35 milióna t na viac ako 2 milióny t do krajín mimo EÚ (nebude už platiť obmedzenie 1,35 milióna ton ročne podľa dohody WTO) a zníži sa import vďaka nárastu produkcie EÚ. V prípade izoglukózy sa očakáva nárast produkcie zo súčasných 700.000 t na 2,8 milióna t ročne.Výmera cukrovej repy v roku 2017 je podľa predbežných zisťovaní 22.500 hektárov (ha), čo je mierny, 5-% nárast oproti vlaňajšiemu roku. Úroda je vďaka nepriaznivým klimatickým podmienkam odhadovaná na nižšej úrovni (50 až 55 ton/ha), v porovnaní s vlaňajšou rekordnou úrodou vo výške 70,15 ton/ha.Situáciu podľa Feika komplikujú nerovnaké systémy podpôr v jednotlivých členských štátoch a prepojenosť cukrovarníckych podnikov. Skoro 90 % výroby cukru v EÚ ovláda 9 najväčších spoločností.doplnil Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR.