Agrorezort vyčlenil viac financií na poistenie úrody

Bratislava 29. septembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka MPRV (SR) poskytuje slovenským vinárom a vinohradníkom viaceré možnosti podpory. Uviedla to pre TASR Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV SR.V rámci spoločnej organizácie trhu s vínom za rok 2017 podľa jej informácií predpokladá agrorezort vyplatenie finančných prostriedkov v hodnote viac ako 5 miliónov eur. MPRV reaguje aj na aktuálne potreby vinárov a vinohradníkov v súvislosti s výkyvmi počasia a v rámci ročného opatrenia na poistenie úrody zvyšuje schválené financie na 350.000 eur. Vinári aj vinohradníci môžu zároveň žiadať o podporu z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR, napríklad na nákup strojov na spracovanie hrozna a výroby vína, či do integrovanej produkcie.uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), patriacej pod MPRV SR.dodal Kožuch.PPA pri podporách pre sektor vinohradníctva a vinárstva čerpá finančné prostriedky výhradne zo zdrojov Európskej únie - financované sú z EPZF (Európsky poľnohospodársky a záručný fond). Ide o podpory na reštrukturalizáciu vinohradov, poistenie úrody vinohradov, propagáciu v tretích štátoch a v členských štátoch EÚ a investície do vinárskych podnikov.Podpory v sektore vinárstva a vinohradníctva sú zamerané na zlepšenie ekonomickej výkonnosti podnikov, pričom nosným a systémovým opatrením v rámci organizácie trhu s vínom, ktoré vo veľkej miere prispieva ku skvalitňovaniu produkcie, zvyšovaniu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov vína a prispôsobovaniu sa požiadavkám európskeho trhu, je reštrukturalizácia a konverzia vinohradov. Žiadateľom o poskytnutie podpory môže byť fyzická osoba – podnikateľ, respektíve právnická osoba, evidovaná v príslušnom registri.