Agrorezort: Záujem o potravinársku Značku kvality SK stúpa

Bratislava 28. júla (TASR) - Záujem o potravinársku Značku kvality SK stúpa. Značkou kvality SK sa pýši už 1267 domácich potravín od 158 slovenských výrobcov. Medzi spotrebiteľmi ide o najznámejšie označenie kvality a pôvodu potravín. Informoval o tom dnes Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.vysvetlila šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).Značka kvality SK je označenie, ktoré agrorezort udeľuje poľnohospodárskym a potravinárskym produktom. Ak je výrobok označený logom "Značka kvality SK", znamená to, že minimálne 75 % tvorí podiel domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území Slovenskej republiky. Skladba potraviny musí byť doložená laboratórnymi skúškami. Ak má výrobok nadštandardné vlastnosti, má právo používať zlaté logo "Značka kvality SK Gold".Medzi spotrebiteľmi toto označenie patrí medzi najznámejšie označenia kvality a pôvodu potravín. Vyplýva to z reprezentatívneho celoslovenského prieskumu verejnej mienky, ktorý pre MPRV vypracovala agentúra A.K.O. Podľa prieskumu sa 38 % spotrebiteľov riadi pri nákupe špeciálnym označením kvalitných potravín a pre 61 % z nich je najznámejšia Značka kvality SK.V tých dňoch zasadala podľa Feika na MPRV SR odborná komisia na posudzovanie a udeľovanie nových žiadostí Značky kvality SK. Prihlásených bolo 31 spoločností, ktoré žiadali o udelenie značky na 89 kvalitných slovenských výrobkov. "priblížil predseda komisie a zároveň generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu na MPRV Milan Lapšanský.Medzi príjemné prekvapenia patrili podľa Lapšanského Ovčie a kozie jogurty z Poľnohospodárskeho družstva Mestečko, 100-% Ovčia bryndza a BIO Pastiersky ovčí syr Natural z Poľnohospodárskeho družstva Kľačianska Magura či pastovaný med s BIO rakytníkom z Poľnohospodárskeho družstva Tvrdošovce. Značkou kvality SK Gold bol ocenený aj prvý pivovar uchádzajúci sa o udelenie tejto značky, a to Banskobystrický pivovar – Urpiner. Pri výrobe piva používa čisto len slad zo Slovenska - Levický slad, ktorý má Slovensko zapísaný v Registri chránený označení Európskej komisie ako chránené zemepisné označenie.