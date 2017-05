Agrorezort zintenzívňuje boj proti špekulantom s prenájmom pôdy

Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 31. mája (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripravuje novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Novela je ďalším krokom agrorezortu k zvýšenej ochrane poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred špekulantmi. Informovala o tom dnes Zuzana Peiger Ačjaková z MPRV.uviedla šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS).Novela spresňuje aj postup v prípadoch, ak počas platnosti a účinnosti nájomnej zmluvy dôjde k predaju podniku alebo jeho väčšinového podielu. Nový nájomca bude povinný do šiestich mesiacov od vyplývajúcich zmien doručiť prenajímateľom návrh novej nájomnej zmluvy. Ak by tak neurobil, alebo ak prenajímateľ jeho návrh do dvoch mesiacov odo dňa jeho doručenia neprijme, nájomný vzťah zanikne po zbere úrody. Vo výraznej miere tak zamedzí špekulantom biznis s pôdou, ktorá je nenahraditeľným bohatstvom krajiny a dopyt po nej bude v súvislosti s klimatickými zmenami neustále stúpať.Vzhľadom na potreby aplikačnej praxe sa vypúšťa doterajšia úprava automatickej obnovy nájomného vzťahu. Posilnia sa tak práva vlastníka pozemku aj stabilita podnikateľského prostredia pre tie subjekty, ktoré pôdu skutočne obhospodarujú, so súčasným vytvorením podmienok na prístup k pôde ďalším podnikateľským subjektom.MPRV novelou reaguje aj na fakt, že v súčasnosti na Slovensku absentuje prehľadnosť v štruktúre nájomných vzťahov pri užívaní poľnohospodárskej pôdy. Zavádza sa zákonná povinnosť pre nájomcov predkladať nájomné zmluvy na zápis do katastra nehnuteľností. Na liste vlastníctva tak bude zapísaný nájomný vzťah pre konkrétneho nájomcu s uvedením doby nájmu. Tieto údaje budú slúžiť aj širokej verejnosti, poľnohospodárskym subjektom a okresným úradom v rámci ich rozhodovacej činnosti.Dopĺňa sa definícia pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností klasifikovaný ako zastavaná plocha a nádvorie, ale slúži na poľnohospodárske účely. Odstraňuje sa tak nejednotnosť výkladu.