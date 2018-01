Agrorezort zvažuje v prípade moru ošípaných prísnejšie opatrenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. januára (TASR) - Ak sa v susedných krajinách nepodarí stav s africkým morom ošípaných (AMO) dostať pod kontrolu, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zváži aj prísnejšie opatrenia a tie sa týkajú najmä zásadného zníženia počtu diviakov, odhadom až o 50.000. Uviedol to pre TASR Michal Feik z MPRV v reakcii na vyjadrenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Informoval zároveň, že aktuálne je na území SR 60.000 až 80.000 diviakov. V rámci monitoringu uplynulý rok veterinárni inšpektori vyšetrili viac ako 3200 ulovených a viac ako 300 uhynutých diviakov, najmä v nárazníkových zónach.podčiarkol Feik.Pripomenul, že v súvislosti s africkým morom ošípaných MPRV v spolupráci s poľovníckou obcou realizuje už niekoľko mesiacov intenzívne opatrenia najmä v pohraničných územiach s Českou republikou a Ukrajinou, v tzv. nárazníkových zónach. MPRV SR vydalo 10. januára mimoriadne povolenie na lov diviačej zveri.vyhlásila podpredsedníčka vlády a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (nominantka SNS).Hovorkyňa SPPK Jana Holéciová vo štvrtok informovala, že africký mor ošípaných sa okolitým krajinám stále nedarí potlačiť, a preto naďalej pretrváva hrozba nákazy chovov ošípaných. ČR podľa nej pristúpila k najprísnejším opatreniam a rozšírila vysokorizikovú oblasť o ďalšie katastrálne územia. V nich sa musí vykonať súpis všetkých hospodárstiev s chovmi ošípaných. V neregistrovaných chovoch budú musieť do 31. januára do polnoci utratiť všetky ošípané a od 1. februára budú mať neregistrovaní chovatelia v tejto oblasti zákaz chovať ošípané.Situácia je podľa Holéciovej natoľko nebezpečná, že ČR zvažovala nasadenie armády, čo však legislatíva nedovoľovala. Do výkonu práva poľovníctva preto po novom zasahujú policajní ostreľovači, ktorí od začiatku opatrenia odstrelili viac ako 130 kusov diviačej zveri. Oblasť nákazy je ohraničená elektrickými a pachovými ohradníkmi. Česká veterinárna správa k 16. januáru zaznamenala v okrese Zlín 191 prípadov nakazených uhynutých diviakov. Českomoravská poľovnícka komora navrhuje znížiť početný stav diviačej zveri o 70 až 80 %.Doteraz platné opatrenia pred africkým morom ošípaných chcú podľa SPPK sprísniť aj nemeckí poľnohospodári. Žiadajú, aby bol vykonaný odstrel 70 % všetkých diviakov v Nemecku. AMO ohrozuje podľa Holéciovej územie Slovenskej republiky z Čiech, Poľska a Ukrajiny.