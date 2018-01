Agrošmejdi na slovenských družstvách

Hromadná žaloba

Výzva

Asi 200 drobným členom družstva Poľnohospodárskeho družstva (PD) Turiec Dubové bola adresovaná výzva podpísaná členom predstavenstva firmy Sanagro, podľa ktorej má každý z týchto ľudí okamžite zaplatiť takmer 13 000 eur. Družstvo sa totiž údajne ocitlo v obrovskej strate 2,5 mil. eur, na ktorú sa majú členovia takýmto výberom “desiatkov” poskladať. V opačnom prípade majú svoje podiely previesť na firmu Sanagro a tá im vyplatí po 150 eur. Združenie vlastníkov DPL upozorňuje, že takáto výzva nie postavená na právnom základe. Ide preto zjavne o zastrašovaciu akciu s cieľom prinútiť ľudí z družstva odísť po dlhých rokoch ich členstva.“Domnievali sme sa, že takéto nekalé praktiky ako vyhrážanie sa fiktívnymi záväzkami je niečím, čo do súčasnosti už nepatrí. Sanagro nás ale opäť uisťuje v tom, že na nič z minulých praktík sa zjavne nezabudlo. Ide o staré známe a žiaľ osvedčené “šmejďácke” praktiky, iba prezlečené do nového agrošatu,” konštatuje predseda Združenia vlastníkov DPL Marek Guman.Ako vysvetľuje, tento tlak je vyvíjaný na starších ľudí s nižším právnym povedomím, ktorí sú z celej situácie zmätení a vystrašení. Aby títo ľudia v dnešnej ekonomicky ťažkej dobe našli 13 000 eur, ktoré bežný smrteľník nenasporí za celý svoj život, je hlboká utópia. No práve to chcú podľa všetkého ľudia na pozadí tejto kauzy využiť na to, aby družstvo naplno ovládli a nepohodlných členov z radov starých gazdov a ich rodinných nasledovníkov sa jednoducho zbavili.Zarážajúce pritom je, že v pozadí firmy Sanagro sa ukrývajú ľudia z najsilnejších finančných kruhov. Tento príbeh je preto podľa Gumana aj príbehom o tom, ako sa praktiky šmejdov neštítia použiť aj najsilnejší hráči, pokiaľ sa potrebujú zbaviť tých najslabších.Viacerí členovia družstva už podľahli tomuto tlaku a strachu, ktorý v nich vyvolali. Jedným z dôvodov je určite aj fakt, že za celým prípadom sú vplyvné a kapitálovo silné skupiny ľudí. Nie všetci sú však podľa Gumana ochotní vzdať sa svojich práv bez boja. Odmietajú, aby ich družstvo, v ktorom väčšina z nich odpracovala celý svoj ekonomicky aktívny život, spravovala nejaká anonymná firma, ktorej ide predovšetkým o zisk a ostatné je druhoradé.“Ľudia sa na nás obracajú s prosbou o radu, žiadajú pomoc. Jednoznačne im odporúčame, aby sa svojho majetku nezbavovali a nenapomáhali tým protiprávnemu konaniu. Keď sme sa dozvedeli o rozsahu problému, všetkých členov sme oslovili listom s vysvetlením, že tieto praktiky nestoja na právnom základe a zároveň sme ich vyzvali, aby sa pridali k hromadnej žalobe,” hovorí M. Guman.O spôsobe úhrady straty z hospodárenia môže rozhodnúť iba členská schôdza ako najvyšší organ družstva, čo sa v tomto prípade nestalo. Sanagro zároveň členom družstva ponúka iba zlomok reálnej hodnoty ich podielov. K majetku družstva by sa dostalo veľmi lacno, keďže by zaň spoločnosť zaplatila iba približne 30 300 Eur (150 eur x 202 členov).M. Guman zároveň upozorňuje, že tento prípad nemusí byť ojedinelý a združenie je preto pripravené pomôcť aj družstevníkom z iných častí Slovenska. “Poznám viacero príkladov, kedy členovia družstva prišli o svoj majetkový podiel a nedostali zaň adekvátne ohodnotenie. Pritom obchodný zákonník presne definuje, ako sa má vypočítať výška vyrovnávacieho podielu pri zániku členstva. Na tento vyrovnávací podiel ma člen družstva nárok bez ohľadu na to, či je družstvo v strate alebo zisku. Dôležitý faktor je základné imanie družstva,” uzatvára M. Guman.Ak ste sa aj vy stali obeťou opísaných praktík a nie je Vám ochrana svojho majetku ľahostajná, nezostaňte nečinný a dajte nám o svojom probléme vedieť. V prípade vašich otázok alebo akýchkoľvek nových informácií týkajúcich sa tejto kauzy nás, prosím, kontaktujte na adrese: zdruzenieDPL@gmail.com.Združenie vlastníkov DPL