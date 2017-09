Aguero sa zranil pri autonehode v Amsterdame

Na snímke Sergio Aguero . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 29. septembra (TASR) - Argentínsky futbalista Sergio Aguero mal vo štvrtok večer v Amsterdame autonehodu, pri ktorej si údajne zlomil niekoľko rebier. Kanonier Manchestru City utrpel zranenie pri ceste taxíkom na koncert kolumbijského speváka Malumu.Podľa denníka The Telegraph sa zranil Aguero po tom, čo vodič taxíka nezvládol riadenie a narazil vozidlom do stĺpa. Periodikum na svojej webovej stránke prinieslo aj fotografie z miesta nehody. Aguerov klub na svojej webstránke potvrdil, že 29-ročný útočník bol účastníkom autonehody a v piatok ráno by sa mal vrátiť do Manchestru, kde ho vyšetria kluboví lekári. Podľa britských médií by mohol "Citizens" chýbať až dva mesiace.Aguero je jedným z kľúčových hráčov aktuálneho lídra Premier League, v úvodných šiestich ligových zápasoch strelil rovnaký počet gólov a delí sa o vedenie v tabuľke strelcov. S 128 presnými zásahmi je historicky najlepší neeurópsky kanonier anglickej ligy, stogólovú hranicu zvládol rýchlejšie pokoriť iba slávny Alan Shearer.