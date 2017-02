AHL: Halák vychytal ďalšie víťazstvo, na farme má výbornú bilanciu

Slovenský brankár Jaroslav Halák, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. februára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák pokračuje v nižšej zámorskej súťaži AHL vo výborných výkonoch. V noci na sobotu priviedol Bridgeport k ďalšiemu víťazstvu, Sound Tigers tentoraz zdolali Hershey Bears 5:4.Halák kryl 22 z 26 striel hosťujúcich hráčov, osobnú sériu výhier natiahol už na jedenásť duelov. Na farme New Yorku Islanders, kam ho vedenie tímu NHL poslalo začiatkom januára, doteraz odchytal 15 duelov. Dosiahol v nich dvanásť víťazstiev, jednu prehru v riadnom hracom čase a dve prehry po predĺžení so štatistikami 92,9-percentná úspešnosť zásahov, 2,02 priemer inkasovaného gólu a dva shutouty.Bridgeport aj jeho zásluhou stúpa v poradí Východnej konferencie, aktuálne mu patrí už štvrtá priečka.