AHL: Jurčo rozhodol v predĺžení o víťazstve Rockfordu

Výsledky AHL:



Grand Rapids - Tucson 1:3, Lehigh Valley - Springfield 3:2 pp, Laval - Rochester 2:5, Iowa - Rockford 1:2 pp /JURČO za hostí 1+0/, San Diego - Stockton 4:3 pp a sn



New York 26. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo rozhodol v noci na štvrtok svojím gólom o výhre Rockfordu IceHogs v zápase nižšej zámorskej súťaže American Hockey League (AHL) na ľade Iowy Wild 2:1 po predĺžení. Dvadsaťštyriročný útočník strelil v 62. minúte víťazný gól hostí a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.Jurčo si pripísal v zápase aj plusový bod, odsedel dvojminútový trest a zaznamenal dva strelecké pokusy. Bol to pre neho druhý gól a siedmy kanadský bod (2+5) v siedmich dueloch v prebiehajúcej sezóne AHL. Jurča poslalo vedenie klubu NHL Chicago Blackhawks na farmu do Rockfordu po predsezónnom kempe po tom, čo si ho nikto nestiahol z waiver listiny.V ďalšom nočnom stretnutí AHL domáci Laval so slovenským krídelníkom Martinom Réwayom podľahol Rochestru 2:5. Stockton s Marekom Hrivíkom prehral na ľade San Diega 3:4 po nájazdoch.