AI a Oxfam: Taliani musia ukončiť migračnú dohodu s Líbyou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 1. februára (TASR) - Taliansko a Európska únia nesú spoluvinu za mučenie a zlé zaobchádzanie s tisíckami migrantov, ktorí uviazli v Líbyi. Vyhlásili to vo štvrtok ľudskoprávne organizácie Amnesty International a Oxfam.V dvoch samostatných vyhláseniach sa tieto inštitúcie zamerali na dohodu o zastavení migrácie, ktorú Taliansko za podpory EÚ pred rokom podpísalo s Líbyou.uviedol predseda talianskej pobočky Oxfamu Roberto Barbieri, ktorého cituje agentúra DPA.Vďaka tejto "zákernej" dohode sú ľudia nútení zažívať mučenie, náhodné zadržiavanie, vydieranie a nepredstaviteľné podmienky v detenčných strediskách," dodala Iverna McGowanová z Amnesty International.Taliansko ponúklo líbyjskej pobrežnej stráži výcvik a vybavenie so zámerom pomôcť pri zadržiavaní migrantov pokúšajúcich sa dostať na taliansku pevninu. V roku 2017 ich bolo zdržaných 20.000, tvrdí Amnesty International.Migrantov úrady následne vracajú do Líbye, kde sú zadržiavaní v táboroch pripomínajúcich väzenské prostredie. Ženy sú systematicky znásilňované a muži zapájaní do nútených prác, uviedol Oxfam s odvolaním sa na priamych svedkov.Vlani poklesol počet migračných príjazdov po mori o viac než tretinu; na 119.000 osôb. Talianska vláda za tento výsledok vyzdvihla Líbyu. Na talianske úrady je vyvíjaný tlak verejnosti ohľadom obmedzenia masovej migrácie. Taliansko je totiž stále vstupnou bránou pre migrantov putujúcich do Európy.