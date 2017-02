AI: Dohoda EÚ-Turecko o migrantoch je katastrofa,neopakujte ju s inými

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 14. februára (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) adresovala dnes svetovým predstaviteľom prosbu, abyutečeneckú dohodu, ktorú uzavrela Európska únia s Tureckom, nepoužívali ako vzor pre podobné dohody s Líbyou, Sudánom a Nigerom. Výzvu zverejnila Amnesty rok po spustení programu EÚ - Turecko.Cieľom dohody bolo zmierniť tok utečencov do Európy vracaním žiadateľov o azyl do Turecka, ktoré je považované za bezpečnú krajinu. Namiesto toho tisíce ľudína gréckych ostrovoch, uvádza mimovládna Amnesty International.V správe nazvanej A Blueprint for Despair (Vzor na zúfalstvo) Amnesty odsúdilauviedol zástupca riaditeľa AI pre Európu Gauri van Gulik.V marci sa EÚ dohodla s Tureckom, že utečencov prichádzajúcich na grécke ostrovy cez Egejské more môže vracať do Turecka. Zostalo im však právo požiadať ešte predtým v Grécku o azyl a pomalý proces znamená, že len málokto je vrátený do Turecka.Amnesty súčasne tvrdí, že bolo porušené medzinárodné právo, keď boli niektorí utečenci poslaní späť bez možnosti požiadať o azyl alebo sa odvolať proti nariadenému návratu do Turecka.